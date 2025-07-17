شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المياه تدعو للاستفادة من تسوية أوضاع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جددت الهيئة السعودية للمياه دعوتها للاستفادة من المبادرة التحفيزية لتسوية أوضاع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، التي أطلقتها في مايو الماضي وتستمر حتى 18 أغسطس المقبل، موضحةً أن هذه المهلة تمنح فرصة للإعفاء من الغرامات المالية المترتبة على المخالفات.

وأكّدت الهيئة أهمية تصحيح أوضاع جميع المرتفقين بطرق غير نظامية قبل انتهاء المهلة، مشيرةً إلى أن شركة المياه الوطنية توفر قنوات رسمية لتسهيل عمليات التصحيح، تشمل تطبيق الهواتف الذكية، والفرع الإلكتروني عبر الرابط: https://ebranch.nwc.com.sa/login.

وأوضحت أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر سلبًا على ضمان التوزيع العادل للمياه والانتفاع بالخدمة، كما يؤدي إلى ضعف في مستوى الضخ، وظهور طفوحات لمياه الصرف الصحي، مما يضر بالصحة العامة ويؤثر على البيئة، وأكّدت أنها ستُطبق النظام بحق أي توصيلة غير نظامية تُرصد بعد انتهاء المهلة المحددة.