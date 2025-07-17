شكرا لمتابعة خبر عن بدء عملية فصل التوأم الملتصق السعودي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ الفريق الطبي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة صباح اليوم الخميس عملية فصل التوأم الملتصق السعودي «يارا ولارا» وعمرهما 7 أشهر، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن التوأم السعودي الملتصق «يارا ولارا» ولدتا في (5 / 11 / 2024)ووصل وزنهما مجتمعاً (10) كيلوغرامات، ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مستقلة، كما أن الفريق الطبي أجرى فحوصات دقيقة وعقد عدة اجتماعات وقرر إمكانية فصلهما.

وأفاد الدكتور الربيعة، أن التوأم تشتركان في منطقة أسفل البطن والحوض وفي أسفل القولون والمستقيم، وهناك اشتراك وتداخل آخر في الجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تجرى العملية على (9) مراحل، وتستغرق قرابة (15) ساعة -بإذن الله- ويشارك فيها (38) فرداً من الاستشاريين والمختصين من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال والمسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام والكوادر التمريضية والفنية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة ونسبة نجاحها -بمشيئة الله- (70%؜).

وذكر أن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة قام بتقييم (150) حالة من (27) دولة خلال (35) عاماً، وتمكن البرنامج من فصل (64) حالة بنجاح – ولله الحمد – حيث تعد هذه الحالة رقم (65)، فيما كان عدد التوائم السعوديين الملتصقين الذين تم تقييمهم (45) توأماً، وتمثل هذه العملية رقم (16) للتوائم السعودية الذين تم فصلهم بتوفيق الله.