شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منهما، تمتد إلى نجران، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-26 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 24-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط, ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.