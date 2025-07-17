شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان : التحصّن بالأذكار يقي المسلم من السحر والعين والمس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، نصائح عن كيفية تحصين المسلم لنفسه من السحر.

وقال الخثلان إن المسلم يمكنه أن يحصن نفسه من السحر عن طريق الأذكار خاصة أذكار الصباح والمساء وقبل النوم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة.

ونصح الخثلان بقراءة المعوذتين، مؤكدا أن الأذكار تحصن المسلم من المس والسحر والعين وشياطين الجن والإنس.