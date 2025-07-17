المرتفعات الجبلية بجازان وجهة سياحية تستقطب الزوار خلال موسم الصيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد منطقة جازان مثالا حيا على التنوع الطبيعي والإمكانات الاستثمارية الواعدة، خاصة في المناطق الجبلية التي تتميز بخصائص فريدة تجعلها مقصدا مثاليا للمستثمرين في شتى القطاعات.

وتتفرد المرتفعات الجبلية في جازان، التي تشمل محافظات «الداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب»، بجمال طبيعتها واعتدال مناخها على مدار العام، وغاباتها الكثيفة، وتتميز بتنوع بيولوجي يشمل محاصيل زراعية مميزة، يجعلها وجهة رئيسية للسياحة البيئية والعائلية.

وتشهد السياحة الجبلية في جبال جازان نموا سريعا، وتجذب المناظر الطبيعية الخلابة والأجواء النقية عشاق المغامرات والأنشطة الرياضية الجبلية، مثل التسلق والمشي لمسافات طويلة، وأن إقامة المنتجعات السياحية والنزل البيئية تمثل فرصا استثمارية بارزة تعزز من القطاع السياحي في المنطقة.

ويستمتع الزوار خلال رحلتهم إلى المرتفعات الجبلية بتجارب استثنائية، ويمكنهم الاستمتاع بإطلالات رائعة على المدرجات الزراعية الخضراء والجبال الشاهقة المحيطة بهم، مما يضفي طابعا خاصا على تجربتهم، إضافة إلى ذلك، تتوفر لهم مجموعة متنوعة من الأنشطة المثيرة المناسبة لجميع الأعمار، مثل التخييم في أحضان الطبيعة، والرحلات الاستكشافية، والتصوير الفوتوغرافي، مما يتيح للزوار التقاط اللحظات السحرية لسحب الضباب التي تغطي القمم الجبلية.

وتولي القيادة الرشيدة - حفظها الله - اهتماما خاصا بتنمية المناطق الجبلية في جازان في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال دعم المشاريع السياحية والزراعية والبنية التحتية لجذب المستثمرين.

وتعمل هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان مع الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع إمارة المنطقة على توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لدعم المشاريع الاستثمارية في هذه المناطق.

ومع استمرار هذا التطور والنمو، تظل المرتفعات الجبلية بجازان وجهة سياحية وترفيهية استثنائية تستقطب الزوار خلال موسم الصيف، وتوفر لهم تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة والتنوع الثقافي، مما يجعلها خيارا مثاليا لكل من يبحث عن الاسترخاء والمغامرة في آن واحد.