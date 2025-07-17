البرنامج الإثرائي بتعليم تبوك ينمي مهارات الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسهم البرنامج الإثرائي الأكاديمي لصيف 2025 للموهوبين بمنطقة تبوك، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، في رعاية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات الموهوبين، واكتشاف إمكانياتهم الكامنة، وتوسيع معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية، حيث يأتي البرنامج في إطار الجهود المستمرة لدعم فئة الموهوبين، وتمكينهم من استثمار مواهبهم وقدراتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، ويساعدهم في تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

ويشارك في البرنامج الذي يواصل فعالياته بمدارس رياض الصالحين بمدينة تبوك، أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف مدارس المنطقة، يعيشون تجربة تعليمية متميزة تجمع بين المعرفة العلمية النظرية والمهارات الحياتية والتطبيقات العملية، ويتيح البرنامج لهم الفرصة للتفاعل مع خبراء ومدربين متخصصين في بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، تعزز لديهم روح البحث والاكتشاف والإبداع.

ويتضمن البرنامج خمسة مسارات علمية، هي: الاختراعات، التي تشجع الطلاب على التفكير الابتكاري واختراع حلول جديدة، وبرمجة الحاسب، الذي يعرفهم بمكونات الحاسب وكيفية برمجتها، وعلوم الفضاء الذي يمنحهم نظرة مبكرة لمجالات الفضاء واكتشاف المجرات، ووحدة برمجة الحاسب التي تعزز مهاراتهم التقنية والرقمية، وأخيرا الأمن السيبراني الذي يوسع مداركهم حول التشفير.

كما يشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من الحقائب المهارية التي تهدف إلى بناء شخصية متكاملة للطلاب والطالبات، مثل: القيم والسمات الشخصية الإيجابية، والرؤية المستقبلية، والأمن الرقمي، والمرونة، وقيم المواطنة والاعتزاز بالهوية، والذكاء العاطفي، مما يمنحهم أدوات فعالة للتعامل مع الحياة اليومية وتحقيق النجاح الأكاديمي والعملي؛ ويهدف بشكل عام إلى إطلاق طاقات الطلاب نحو الابتكار والإنتاج العلمي، وصقل مواهبهم في إطار بيئة محفزة على التعلم والتفكير الإبداعي، مع فتح آفاق واسعة لهم نحو التميز والريادة في المستقبل، بما يسهم في إعداد جيل مبدع ومؤهل لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.