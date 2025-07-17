«منشآت» تنظم فعاليات أسبوع مسار المطاعم والمقاهي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس الأول، أسبوع «مسار المطاعم والمقاهي»؛ التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة ومستدامة.

ويتضمن الأسبوع جلسات استشارية ولقاءات معرفية تركز على مجالات مثل: التخطيط، والتعليم، والعمليات، والمبيعات والتسويق، بمشاركة عدد من الجهات الممكنة من القطاعين العام والخاص، وذلك بمركز دعم المنشآت في جدة.

ويسلط «أسبوع مسار المطاعم والمقاهي» الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال؛ لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع المقاهي والضيافة للأفراد وفرص التأسيس.

وتتناول الجلسات محاور متعددة، أبرزها المهارات المستقبلية لسوق العمل، واستكشاف فرص العمل، واستثمار مهارات الشباب، والتحديات القانونية التي تواجه المشاريع، وتوفير فرص للتواصل والتعاون بين رواد الأعمال وأصحاب الخبرة في هذا القطاع، إلى جانب تعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع المقاهي، وتقديم الاستشارات والإرشاد وورش العمل، إضافة إلى توفير الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاهي لتنمية أعمالها.

يشار إلى أن الأسابيع التي تنظمها «منشآت»، هي فعاليات مستمرة ممثلة بمراكز دعم المنشآت، للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة؛ وتهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.