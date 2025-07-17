الشورى يطالب هيئة الترفيه بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خطط الهيئة المستقبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خطط الهيئة المستقبلية، داعيا الهيئة إلى وضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت التي يوجد بها مرافق ترفيهية.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة التي رأسها نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جدول أعمال جلسته العادية الأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذا قراره اللازم بشأنها.

فقد أصدر مجلس الشورى قرارا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خطط الهيئة المستقبلية، داعيا الهيئة إلى وضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت التي يوجد بها مرافق ترفيهية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني للتفتيش والرقابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الخطة الاستراتيجية للمركز.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م.

وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات المناط بها مهام التفتيش والرقابة؛ لدراسة التحديات التي تواجه الأفراد والقطاع الخاص.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه بالإسراع في إعادة تأهيل مناطق الشعب المرجانية المتدهورة في البحر الأحمر، والإسراع في توفير الحماية اللازمة لمناطق تعشيش السلاحف البحرية ذات الأهمية العالية بيئيا في البحر الأحمر.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بإجراء مسوحات ميدانية لمرتادي شواطئ وجزر البحر الأحمر وتوظيف نتائجها في التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، داعيا المؤسسة إلى تنويع مصادر مواردها الذاتية وتنميتها؛ لتحقيق الاستدامة المالية.

كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارا بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وطالب مجلس الشورى في قراره مركز دعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير ممكناته التقنية دعما لخطة التحول الرقمي، داعيا المركز إلى العمل على تحسين أدائه في مؤشر «صحة المنظمة» من خلال مواءمة نموذجه التشغيلي مع استراتيجيته الجديدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتكامل الأدوار.

كما طالب المركز بالتعاون مع الجهات المتخصصة الدولية؛ لتطوير قدراته التحليلية، وقياس أثرها في دعم القرار.

وفي شأن آخر أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالانتهاء من إنجاز خطتها الاستراتيجية، داعيا الهيئة إلى تطوير آلية تضمن سرعة إجراءات التعاقد والتمديد لبرامج التشغيل والصيانة لخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على حوكمة الإجراءات بين الجهات العاملة في نطاق عملها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1445 / 1446هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وفي قراره دعا المجلس المجمع إلى دراسة إنشاء مكاتب له داخل المملكة وخارجها.

كما طالب المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون المرجعية العلمية الوطنية المعتمدة لجميع المؤسسات اللغوية في المملكة، وإطلاق مبادرات وطنية، وبناء سياسات لغوية؛ للحفاظ على مكانة اللغة العربية، وتعزيز استخدامها، وترسيخ الهوية اللغوية.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

فقد طالب المجلس المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برنامج مرحلي لمعالجة تحدياته المتكررة، داعيا إلى التوسع في تقديم خدمات ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق للأفراد والجهات في جميع مناطق المملكة.

وفي الشأن السياحي، أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قرارا بشأن التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة للعام المالي 1445 / 1446هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.

وطالب المجلس الأكاديمية العالمية للسياحة بإعداد خطة تنفيذية مرحلية مرتبطة بالخطة الاستراتيجية للأكاديمية، تتضمن جداول زمنية، ومؤشرات أداء واضحة، داعيا في القرار نفسه إلى دراسة إعداد برنامج لتوطين الوظائف الأكاديمية والإدارية.

كما أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الفروسية.

وطالب مجلس الشورى هيئة الفروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات قطاع الفروسية الاستراتيجي.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بتطوير استراتيجيات تسويقية مصممة بعناية وغير تقليدية تتناسب مع اهتمامات المستثمرين الدوليين.

ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء منصة وطنية رقمية متخصصة في البيانات الاستثمارية التفصيلية التفاعلية القابلة للنشر، تتيح للمستثمرين النوعيين الوصول إلى بيانات قطاعية وتحليلية محدثة، تدعم إعداد دراسات الجدوى ونماذج الأعمال.

فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع سياسة عملية واضحة ومنهجية لجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية بما يتوافق مع سياسة «البيانات المفتوحة» لوزارة الاستثمار.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.