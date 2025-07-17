شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتج «تمويل التعليم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج «تمويل التعليم»، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من استكمال دراستهم بعد المرحلة الثانوية، من خلال حلول تمويلية رقمية تسهم في توسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وتوفير الدعم المالي للطلاب الطموحين في مراحل الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير.

ويأتي هذا المنتج ضمن جهود البنك الرامية إلى تحقيق التكامل بين الجهات التعليمية والتمويلية عبر بوابة رقمية موحدة، تتيح للطلاب تقديم طلباتهم وإتمام إجراءاتهم بسهولة وسرعة، من خلال نموذج متكامل يبدأ بالتحقق من الأهلية الأكاديمية والمالية، وصولا إلى صرف التمويل مباشرة إلى الجهات التعليمية المعتمدة.

ويبلغ سقف التمويل المتاح عبر منتج «تمويل التعليم» 100 ألف ريال، يصرف على دفعات أو دفعة واحدة حسب طبيعة البرنامج الدراسي، وتدار العملية التمويلية بالكامل الكترونيا، مع ضمان أعلى معايير الحوكمة وتكامل البيانات.

وتوفر بوابة التعليم التابعة للبنك منصة رقمية متكاملة، تتيح للطلاب التقديم، وللجهات التعليمية مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، فيما يصرف التمويل مباشرة لتلك الجهات، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفع كفاءة الخدمة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وضمن جهود البنك في تمكين الأفراد وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية استراتيجية مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات «جيل باي» بقيمة 50 مليون ريال، وذلك لتمويل الطلاب الراغبين في استكمال رحلتهم الأكاديمية.

وتعد «جيل باي» أول شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي في قطاع التقنيات المالية لتمويل التعليم، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم منتج التعليم بشكل غير مباشر من خلال منح محفظة تمويلية تهدف إلى تمويل طلاب مرحلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير بأحدث التقنيات المالية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لاستراتيجية البنك في دعم الفئات المستهدفة وتمكينهم من خلال أدوات مالية مبتكرة، تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الأثر التنموي، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.