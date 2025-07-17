شكرا لقرائتكم خبر الهيئة العامة للأوقاف تطلق حملة «أوقفها للأبد تتحرك للأبد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للأوقاف حملة توعوية تحت شعار «أوقفها للأبد تتحرك للأبد»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم الوقف، وتسليط الضوء على أثره التنموي الممتد لمختلف القطاعات ومجالات الحياة، كونه أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي والاستدامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بثقافة الوقف ودوره في التنمية المستدامة، وتصحيح المفاهيم الشائعة حول الوقف وتعزيز ثقافته بين أفراد المجتمع، وتشجيع المساهمة في الأوقاف من مختلف الفئات، وتقديمه برؤية عصرية، تبرز دوره قيمة حضارية تسهم في تحسين جودة الحياة، ووسيلة فاعلة في دعم المبادرات التنموية من خلال المشروعات النوعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من المجالات، كما تبرز الحملة البعد الإنساني والتنموي للوقف، بوصفه عطاء مستدام الأثر، ويجسد في جوهره إحدى أسمى صور العطاء في الإسلام، لما فيه من نفع متعدٍ وأجر لا ينقطع.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات توعوية، وخدمات وقفية مبتكرة تقدم للمستفيدين، ليكون رائدا في التنمية المستدامة محليا وعالميا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.