المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو 2025م

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي ليوليو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليارات ريال سعودي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي ليوليو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليارات ريال سعودي. وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 1.340 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 2.081 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2039 ميلادي.

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