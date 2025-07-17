شكرا لمتابعة خبر عن مُدد تطلق خدمة الراتب المرن لمنح الموظفين أجورهم قبل موعدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقعت منصة “مُدد” اتفاقية تعاون مع شركة “خزنة” للتقنية المالية، بهدف إطلاق منتج “الراتب المرن”، الذي يتيح للموظفين الحصول على جزء من رواتبهم مقابل الأيام التي عملوا فيها قبل موعد الصرف الرسمي.

وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الموظفين مرونة مالية أكبر، وتعزيز العلاقة بين المنشآت وموظفيها، من خلال تمكينهم من سحب جزء من أجورهم في أي وقت، مما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى رضا العاملين.

وفي سياق متصل، أكد ممثلو الجهتين أن هذه الاتفاقية تأتي دعمًا لجهود التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، وحرصًا على تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحسين بيئة العمل، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.