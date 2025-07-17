شكرا لمتابعة خبر عن المرور يطلق خدمة إصدار لوحات أمامية قصيرة للمركبات الرياضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تطلق الإدارة العامة للمرور خدمة إصدار اللوحات الأمامية القصيرة للمركبات الرياضية ذات المواصفات الفنية المصنعية المحددة، ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات المواصفات والمقاييس للمركبات الحديثة، وبما يتواءم مع جهود وزارة الداخلية في تعزيز التطوير وتحسين الخدمات المرورية.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة وزارة الداخلية “أبشر” واختيار خدماتي ثم خدمات المركبات، ثم إدارة المركبات، ثم اختيار المركبة، ثم استبدال لوحات المركبة، واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة، بعد سداد رسوم الخدمة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار الإدارة العامة للمرور.