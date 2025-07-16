شكرا لمتابعة خبر عن الشرقية تُطلق أول علاج مبتكر لنقص المناعة المكتسبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة تعكس ريادة المملكة في تبني أحدث الحلول العلاجية عالمياً، أعلن مجمع الدمام الطبي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي توفير دواء Lenacapavir للمرة الأولى على مستوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة وشركة الصحة القابضة، ليكون بذلك السبّاق في تقديم هذا العلاج المبتكر لمرضى نقص المناعة المكتسبة في المنطقة الشرقية.

وأوضح الدكتور علي السعيد، استشاري الأمراض المعدية بمجمع الدمام الطبي، أن هذا الإنجاز يأتي مواكبًا لأحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية، ويُعد نقطة تحول نوعية في مسار الرعاية الصحية المقدمة للفئة المستهدفة، من خلال تحسين جودة الحياة وتقليل العبء النفسي والصحي المرتبط بالمرض.

وأشار السعيد إلى أن Lenacapavir يُصنّف ضمن الجيل الأحدث من مضادات فيروس نقص المناعة المكتسبة، حيث يتمتع بآلية عمل مبتكرة تتيح إعطاءه للمريض على فترات متباعدة، ما يرفع من مستوى الالتزام بالخطة العلاجية ويُحسن من فعالية النتائج السريرية على المدى الطويل. يُضاف إلى ذلك أن اعتماد هذا العلاج يعكس التزام القطاع الصحي في المملكة بمسيرة التحول الوطني، ويعزز حضورها مركزًا إقليميًا لتوفير أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية المعتمدة.

وأكد الدكتور أن صرف العلاج سيبدأ خلال الأسبوع المقبل للحالات المستحقة ضمن برامج العلاج المتقدمة، وفق ضوابط طبية دقيقة ومعايير رقابية صارمة، ليشكل بذلك بارقة أمل جديدة تفتح آفاقاً علاجية أوسع وتدعم استجابة أفضل لدى المرضى.