شكرا لمتابعة خبر عن المساعدات السعودية تصل إلى مطار حلب دعماً لمتضرري حرائق اللاذقية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت إلى مطار حلب الدولي طائرة إغاثية سعودية محملة بنحو عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لمتضرري حرائق اللاذقية.

وتضم الشحنة مواد غذائية، ومستلزمات طبية، واحتياجات إيوائية أساسية، يجري توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إيصالها بسرعة وكفاءة إلى المناطق المتضررة.

ووثقت عدسة قناة “الإخبارية” لحظة وصول الطائرة، حيث بدت الفرق الميدانية على أتم الاستعداد لتنفيذ خطة توزيع المساعدات، بما يعكس تجاوبًا سريعًا من الجانب السعودي مع نداءات الإغاثة.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لدعم المتضررين في سوريا، حيث سبق أن نفذ عدداً من المبادرات الإنسانية خلال أزمات مماثلة.