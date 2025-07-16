شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في إندونيسيا تباشر حادثة غرق مواطن وتكثف البحث لإنقاذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقت سفارة المملكة في إندونيسيا، يوم الثلاثاء 8 يوليو، اتصالًا من ذوي المواطن أسعد محمد علي هوساوي، يفيد بتعرضه لحادثة غرق، وطلبوا تدخل السفارة في هذا الشأن.

وعلى الفور، باشرت السفارة الحالة وأبلغت الجهات الإندونيسية المختصة بالحادثة، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف عمليات البحث عن المواطن المفقود، مع استمرار التواصل مع ذويه لإطلاعهم على آخر مستجدات جهود البحث والإنقاذ.

وأكدت السفارة حرصها الكامل على متابعة شؤون المواطنين السعوديين في الخارج، وبذل كافة الجهود الممكنة لضمان سلامتهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.