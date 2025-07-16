شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تدعو المواطنين لتحديث بيانات الملكيات وتصحيح أوضاع الأنشطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع ملاك العقارات والأنشطة التجارية بمكة المكرمة لتصحيح أوضاع أنشطتهم التجارية والصناعية، وتحديث بيانات الملكيات، وتعديل أوضاع الأنشطة عبر منصة “بلدي”، وذلك وفقًا لنظام تسجيل الهوية العقارية، والذي يشمل: رخص إنشاء المباني، ورخص تشغيل الورش والمستودعات والتشليح ومعامل الحدادة والنجارة والألمنيوم، ورخص تسوير الأراضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم استخدامات الأراضي؛ لتحقيق أعلى درجات الامتثال للنظم واللوائح البلدية.

وتؤكد الأمانة ضرورة تقدم كل من لا يملك رخصة إنشائية بطلب هدم المبنى وإزالته، أو تصحيح أوضاعه وفق الأنظمة المعتمدة، وأنه يجب على مُلّاك المنشآت التي لا تملك رخص تشغيل نظامية التقدم بشكل عاجل؛ لتصحيح أوضاع أنشطتها التجارية والصناعية.

وتشدد الأمانة على أنها ستباشر إغلاق وإزالة المنشآت التي تمارس أنشطتها خارج النطاقات المخصصة لها، كالمعارض والورش والمستودعات ومعامل النجارة والحدادة، وذلك حفاظًا على التنظيم العمراني والصحة والسلامة العامة، وتماشيًا مع المخططات التنموية المعتمدة.

وتهيب الأمانة مجددًا بجميع المواطنين والجهات ذات العلاقة إلى سرعة التجاوب مع هذا الإجراء تفاديًا للمخالفات النظامية؛ لمواكبة الجهود الرامية إلى تطوير بيئة حضرية آمنة ومنظمة.