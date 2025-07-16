شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 7 شركات عمرة واستدعاؤها للتحقيق لتسكينها معتمرين في سكنٍ غير مرخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات على سبع شركات عمرة، تمثلت في إسكان معتمرين في مساكن غير مرخصة، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تُعد من التجاوزات الجسيمة التي تمس سلامة المعتمرين وراحتهم، مشيرةً إلى أنها باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

وأكدت وزارة الحج والعمرة حرصها على ضمان حصول المعتمرين على حقوقهم كاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددةً على عدم التهاون مع أي جهة تقصّر في التزاماتها التعاقدية أو تعرض سلامة المعتمرين للخطر.

ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة.