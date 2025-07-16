اخبار السعوديه

النيابة العامة: يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال من يخفي أو يموه طبيعة الأموال أو مصدرها

0 نشر
0 تبليغ

  • النيابة العامة: يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال من يخفي أو يموه طبيعة الأموال أو مصدرها 1/2
  • النيابة العامة: يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال من يخفي أو يموه طبيعة الأموال أو مصدرها 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال من يخفي أو يموه طبيعة الأموال أو مصدرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت النيابة العامة على أن نظام مكافحة غسل الأموال بين بوضوح صور الجريمة وأشكالها، وذلك بهدف صون الأموال وردع الممارسات المالية غير المشروعة.

أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال بيّن بوضوح صور الجريمة وأشكالها، وذلك بهدف صون الأموال وردع الممارسات المالية غير المشروعة.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” : ” يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها” .

وأضافت: “أو حتى طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا