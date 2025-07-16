شكرا لقرائتكم خبر "بيجو لايف" تُعلن عن دخولها في شراكة رسمية للبث المباشر لكأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025 للسنة الثانية على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفخر منصة البث المباشر العالمية "بيجو لايف" بالعودة كشريك للبث الرسمي لبطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025، مما يؤكد التزامها بدعم مشهد الألعاب الإلكترونية المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولأول مرة، مع توسيع دورها هذا العام، ليشمل أسواق جديدة لأول مرة، مع التركيز بصفة خاصة على أوزبكستان.

ويأتي هذا الإنجاز في لحظة محورية للمنطقة، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بتكثيف استثماراتها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن استراتيجيتها "رؤية السعودية 2030"، التي تسعى لتوليد أكثر من 13 مليار دولار من القيمة الاقتصادية، وجعل المملكة مركزاً عالمياً للترفيه التفاعلي. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد سوق الرياضات الإلكترونية نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بوجود فئة سكانية شابة، فضلاً عن الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية.

ويُقام الحدث في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 8 يوليو إلى 24 أغسطس، ويضم أكثر من 20 من أشهر ألعاب الفيديو التنافسية على مستوى العالم. وبصفتها الشريك الرسمي للبث المباشر، حصلت "بيجو لايف" على حقوق بث سبعة من أبرز الألعاب، بما في ذلك Dota 2، وCounter-Strike 2، وLeague of Legends، وMobile Legends: Bang Bang، وFree Fire، وEA Sports FC 25، وPUBG Mobile.

وقد انطلقت الفعالية يوم الخميس الماضي بحفل افتتاح حافل بالنجوم، تضمّن عروضًا لفنانين عالميين وظهورًا مرتقبًا للنجم بوست مالون خلال فقرة الدعوة الخاصة. حيث شهدت البطولة في العام الماضي ذروة مشاهدة تجاوزت 6.9 مليون مشاهد على مستوى العالم، مع توقعات بجذب جمهور أكبر في نسخة عام 2025.

ونظراً لوجود أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم، أصبحت "بيجو لايف" منصة رائدة للمحتوى التفاعلي ومجتمعات الألعاب. وخلال البطولات السابقة للألعاب الإلكترونية، حققت المنصة ما مجموعه 260 مليون ظهور عبر القنوات داخل التطبيق وخارجه، مما يؤكد دورها المتنامي في تقديم الأحداث المباشرة على نطاق واسع لشرائح جماهيرية متنوعة.

وتُعد منصة "بيجو لايف" نقطة انطلاق بارزة للعديد من صناع المحتوى في المنطقة، ويُعتبر Restart من مصر مثالًا ملهمًا على ذلك. خلال حفلة المشاهدة لبطولة السيدات في لعبة Mobile Legends: Bang Bang ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونيةEWC 2024، قدّم Restart تعليقًا تفاعليًا جذب اهتمام الجمهور وحقق أكثر من 1000 ساعة مشاهدة في جلسة واحدة فقط.

ما بدأ كشغف بالألعاب تحوّل إلى مسيرة مهنية ناجحة، بفضل الدعم المستمر من "بيجو لايف". واليوم، يتولى Restart إدارة فريقUltra Legends، أحد الفرق المشاركة في نسخة هذا العام من البطولة. وعلّق Restart قائلاً: "خلال خمس سنوات على منصة "بيجو لايف"، تمكنت من تطوير مهاراتي كلاعب ومعلّق، والمشاركة في العديد من البطولات، ما ساعدني على اكتساب الخبرة التي أوصلتني اليوم إلى قيادة فريق محترف في EWC".

وتعتزم "بيجو لايف" هذا العام إطلاق حملة خاصة داخل التطبيق لمدة شهرين، وستقدم خلالها للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة مركزاً رئيسياً لجداول البث المباشر، وأبرز اللحظات في البطولة وتقديم المحتوى المثالي. وستسهم التغطية المحلية التي تقدمها غرف البث المباشر، مثل MENA Gaming Community، وMENA Gaming Esport، وMLBBMENA Esports، في تقريب الحدث من الجماهير الإقليمية.

وقال إيان جوه، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيجو تكنولوجي": "نعرب عن فخرنا بمواصلة شراكتنا مع كأس العالم للألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار علاقة من التعاون التي تتجاوز مجرد البث، كما تعكس التزامنا المشترك بتشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية والترفيه التفاعلي. وعلى ضوء العلاقة الناشئة التي تربط بين عالم الألعاب ومجال البث المباشر، نرى وجود إمكانات هائلة تساعد على تمكين المبدعين، وربط الجماهير العالمية، والمساهمة في بروز المنطقة كمركز عالمي للابتكار الرقمي. ونعتقد أن الزخم المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى يعتبر عاملاً ملهماً، ونشعر بحماسة بالغة إزاء الدور الفاعل الذي تلعبه "بيجو لايف" الفاعل في هذا التحول".

وحرصاً منها على زيادة تفاعل الجماهير، ستطلق "بيجو لايف" مسابقات وجوائز خاصة بهذه البطولة، تشمل إطارات شخصية مخصصة، وهدايا رقمية، إلى جانب تأثيرات الدخول. وستشارك مجموعة مختارة من أبرز المبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محتوى مباشر يُبرز الإبداع والشغف في مجتمعات الألعاب الإقليمية.

وفي ظل التوقعات التي تُرجّح أن يتجاوز عدد مشاهدي الرياضات الإلكترونية حول العالم 700 مليون مشاهد بحلول العام 2026، تؤكد هذه الشراكة على الإيمان المشترك بالإمكانات التحويلية للألعاب والبث المباشر كمحفزات للابتكار الرقمي. ومع ترسيخ الرياضات الإلكترونية مكانتها كواحدة من أسرع القطاعات نمواً في مجال الترفيه العالمي، تمتد شراكة "بيجو لايف" مع كأس العالم للألعاب الإلكترونية إلى ما هو أبعد من البث المباشر، حيث يعيد الطرفان تقديم تعريف مبتكر حول طرق تفاعل الجماهير مع البطولات العالمية، وتمكين المبدعين، ودفع مشهد الألعاب والبث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى ومناطق أخرى حول العالم.