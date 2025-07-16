شكرا لقرائتكم خبر 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد من خدمات مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي 187,698 زائرا من جنسيات متعددة خلال 2024م، وذلك ضمن الخدمات التي وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين.

وتعد مراكز الخدمات الشاملة التي جرى تجهيزها لخدمة الزائرين، إحدى أبرز المبادرات الميدانية التي صممت لتحقيق التواصل المباشر مع الزوار في ساحات المسجد النبوي وخدمتهم من خلال تقديم إرشادات بلغاتهم المختلفة، ضمن جهود تحسين الخدمات والمرافق، وتطوير محاور البيئة، والإنسان، ومنظومة الإجراءات، وإيجاد بيئة عمل احترافية تسهم في تقديم مختلف الخدمات للزائرين في موقع واحد، بما يعزز الاهتمام بضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي، ويحقق أعلى درجات الرضا.

وتقدم في مركزي الخدمات الشاملة عند مخرج رقم 301 في الساحة الجنوبية، ومخرج 331 في الساحة الشمالية للمسجد النبوي عدة خدمات، تستهدف المصلين والزائرين، تشمل إعارة العربات للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وإرشاد السائلين، وتوزيع المطبوعات الإرشادية، والتواصل مع الزائرين بلغاتهم، والإجابة على استفساراتهم الدينية، وتقديم أساور للأطفال وكبار السن، ضمن منظومة الخدمات الشاملة التي تقدم للحاج والمعتمر والزائر؛ لإثراء تجربته الإيمانية، ولتحقيق الراحة والسكينة أثناء الصلاة في المسجد النبوي.