«منشآت» تنظم ورشة عمل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس، ورشة عمل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، التي استهدفت رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمهنيين في مجالات الهندسة البيئية، والهندسة الكهربائية، والمالية، وإدارة المشاريع، إضافة إلى الموظفين في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار، والتنمية المستدامة.

وناقشت الورشة التي عقدت بمركز دعم المنشآت بجدة، تعزيز فهم المشاركين في مجال الطاقة المتجددة وعمليات الاستثمار فيه، وتوفير المعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية فعالة ومدروسة في مشاريع الطاقة المتجددة وسوق العمل، من خلال تنمية المهارات العملية والتطبيقية في إدارة وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الأفراد على تقييم العوائد والمخاطر وتطوير حلول مستدامة، بما يلبي جميع الاحتياجات بشكل أفضل وأكثر فعالية.

وتناولت الورشة توفير المعرفة والأدوات اللازمة لتحليل وتقييم الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرات المشاركين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الإلمام بأحدث الاتجاهات والتقنيات المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين القدرة على إدارة المخاطر المالية والتشغيلية لضمان نجاح المشاريع واستدامتها.

واستعرضت الورشة الاتجاهات التقنية والاقتصادية العالمية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، ومدى تأثير هذه الاتجاهات على مشاريع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وكيفية أخذ هذه الاتجاهات في الاعتبار عند تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.