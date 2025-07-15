شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يتبرع بجزء من كبده لطفلة لا يعرفها في حائل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم الدكتور أسامة على موقف إنساني نادر، حينما تبرع بجزء من كبده لطفلة لا يعرفها في حائل.

وبدأت القصة حينما علم الطبيب بحالة الطفلة من الجهات الطبية وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أنه متطابق معها ما دفعه لاتخاذ قرار التبرع دون تردد وتم إجراء العملية بنجاح.

وعلق والده قائلًا: “ابني الدكتور أسامة حفظك الله ورعاك.. قبل عام كنت فخورا بك لحصولك على البورد السعودي وتوليك رئاسة طوارئ مستشفى الملك خالد واليوم فخري بك مضاعف بهذا العمل الإنساني العظيم”.