شكرا لمتابعة خبر عن منصة قبول تعلن تعديل وقت إصدار نتائج القبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد في الجامعات والكليات ومقاعد الابتعاث “قبول”، عن تعديل وقت إعلان نتائج القبول وإصدار إشعارات تأكيد القبول للطلاب والطالبات ليكون عند الساعة السادسة مساء، وذلك حرصًا على استكمال الإجراءات التقنية المرتبطة بتحديث بيانات القبول.

‎وقالت عبر حسابها على موقع إكس: “حرصًا على استكمال الإجراءات التقنية المرتبطة بتحديث بيانات القبول تم تعديل وقت إعلان نتائج القبول وإصدار إشعارات تأكيد القبول للطلبة ليكون عند الساعة 6:00 مساءً”.

وتعلن منصة “قبول” اليوم الثلاثاء 15 يوليو، نتائج القبول الجامعي وتصدر إشعارات تأكيد القبول.

ودعت المنصة جميع المتقدمين إلى ضرورة تأكيد القبول خلال المهلة المحددة، والتي تنتهي مع نهاية يوم غد الأربعاء 16 يوليو، مشددة على أهمية الالتزام بالموعد لضمان تثبيت المقاعد الدراسية.