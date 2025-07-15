شكرا لمتابعة خبر عن محمد الدريم عن حبه لوالدته: ضحت بعمرها لأجلي كيف أسافر من دونها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الإعلامي محمد الدريم عن ارتباطه الكبير بوالدته، مؤكدًا أنه لا يستطيع السفر خارج المملكة دون وجودها إلى جانبه.

وقال الدريم خلال حديثه مع بودكاست دواير :” ما أحب أسافر برا، العام كنت بسافر مع يزيد الراجحي، وجاب لي طيارة خاصة وقال الحقني بس حاولت أعتذر، أمي ما تحب السفر.”

وأضاف:” أنا أبي أكون قريب منها. كيف أروح أستانس وهي جالسة، ضحت بعمرها وشبابها عشاني، والحين أتركها.”

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد الرواد بحب الدريم لوالدته، وعلّق أحدهم قائلاً:” ذكرتني بأمي الله يأجرها ضحت بالعمرها علشان جدتي الله يرحمها ما تقدر تسافر ما سافرت إلا بعد ما توفت جدتي.”