شكرا لقرائتكم خبر عسير تنتظرك: صيف بارد، تجارب دافئة، ووجهات ما تنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتألق منطقة عسير كجوهرة سياحية تمزج بين روعة الطبيعة والأجواء الصيفية الباردة، لتكون وجهة مثالية تستقبل زوارها بأجوائها الباردة ونسمات مرتفعاتها الساحرة، في تجربة لا تُنسى بعيدًا عن حرارة الصيف. ففي صيف السعودية 2025، وتحت شعار "لون صيفك"، تتحول عسير إلى ملاذ طبيعي يتيح للزوار الاستمتاع بالضباب، والطبيعة، وعبق الهواء البارد بين قممها الشامخة.

ويمكن استعراض أربع وجهات لن تُنسى، عليك زيارتها والاستمتاع بها:

أرياش:

استكشف روعة أبها من أعلى، حيث تمتد أمامك مشاهد بانورامية تنبض بالجمال والهدوء، من موقعٍ فريدٍ يجمع بين سحر الطبيعة وروعة التجربة. في "أرياش"، يلتقي النسيم العليل بالخدمات الراقية لتقدّم للزوار لحظاتٍ لا تُنسى وسط أجواءٍ خلابة. تقع الفعالية في موقعٍ استراتيجي يطل على أبها بالكامل، ليمنح الزائر تجربة استثنائية للاستمتاع بأجواء مدينة أبها الساحرة.

مدماك:

في قلب متنزه السحاب، ينبض "مدماك" بروح عسير الأصيلة الممزوجة بحس حضري أنيق، لتخلق بيئة ترفيهية وعملية استثنائية تطل على مشاهد طبيعية ساحرة. بتصميم مستلهم من الأزقة الضيقة والبناء الحجري والطيني، تُعيد "مدماك" صياغة مفهوم المكان بأسلوب معماري يدمج التراث مع الحداثة ويُضفي طابعًا إنسانيًا على التفاصيل. يمتد المشروع بمسار مشي وسط جمال الطبيعة بين الأشجار وعناصر الأرض كالطين والحجر، مقدّمًا تجربة متكاملة تنسجم فيها الراحة مع الإبداع.

النماص هايد بارك:

فعالية فنية ساحرة تنطلق في قلب غابة طبيعية حالمة، حيث يلتقي الفن والترفيه بجمال الطبيعة في أجواء لا تُنسى. تهدف هذه التجربة الفريدة إلى إبهار الزوار عبر باقة متنوعة من الأنشطة التي تمزج بين إبداع الطبيعة، الأطعمة الفاخرة، والموسيقى الحية، إلى جانب فعاليات ترفيهية صممت لتلائم جميع الأعمار وتضمن لحظات من المتعة والانبهار.

قرية المفتاحة:

تعتبر قرية المفتاحة مساحةً إبداعيةً تجمع بين التراث والفن المعاصر، والشهيرة بجدرانها المزينة، ومرسمها الفني، وطرازها المعماري العسيري التقليدي، وهي تحتضن مركز الملك فهد الثقافي ومعارض فنية مرموقة، وتجمع بين الفنانين المحليين والزوار في احتفال بالإرث والابتكار.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»؛ التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران؛ لجذب السياح والزوار والعائلات ولقضاء أيامٍ ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.