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آل الشيخ : موسم الرياض سيشهد مسرحيات سعودية وسورية ومفاجأة أخرى

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آل الشيخ : موسم الرياض سيشهد مسرحيات سعودية وسورية ومفاجأة أخرى

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الرياض - علي القحطاني - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن أن موسم الرياض سيشهد هذا العام تقديم عدد من المسرحيات السورية إلى جانب مجموعة كبيرة من المسرحيات .

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هناك مفاجأة مميزة تتمثل في مسلسل جديد يحظى بدعم موسم الرياض و GEA ، واصفًا إياه بـ”الرائع”.”

وكان آل الشيخ، أعلن عن إقامة النسخة الرابعة من العرض العالمي The Ring IV، يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل، في صالة ANB أرينا بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشهد الحدث 4 مواجهات رئيسية على ألقاب عالمية بارزة، تجمع نخبة من نجوم الملاكمة المحترفة، في ليلة منتظرة تُعزّز من مكانة المملكة كوجهة بارزة للملاكمة العالمية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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