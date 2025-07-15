شكرا لمتابعة خبر عن أوبر تطلق خدمة السائقات في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت شركة أوبر أنها ستطلق خدمتها الجديدة “سائقات” في المملكة، والتي تتيح للعميلات حجز رحلات مع سائقات فقط عبر التطبيق.

ونظمت الشركة فعالية خاصة في الرياض تحت عنوان “من النساء ولأجل النساء”، وشهدت أيضا انطلاق أول فعالية لبرنامج “جيج سيستر” في السعودية، وهي مبادرة تهدف إلى بناء مجتمع داعم للسائقات.

ويأتي إطلاق الخدمة مع مرور سبع سنوات على القرار الذي سمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة 2018، في حين ينتظر أن يبدأ طرح الخدمة الجديدة تدريجيا في مدن رئيسية بالمملكة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال يوسف أبو سيف، المدير العام لأوبر : “أظهرت النساء في مختلف أنحاء السعودية كيف يمكن للتنقل أن يفتح أبوابا جديدة من الفرص”.

والجدير بالذكر أن الميزة الجديدة للعميلات توفر إمكانية اختيار سائقات لتنفيذ الرحلات، سواء عند الطلب أو من خلال الحجز المسبق، وتظهر الخدمة في التطبيق ضمن القائمة المصغرة بأسعار مماثلة لـ”أوبر إيكس”، مع خيار الحجز عبر ميزة “أوبر ريزيرف” للعميلات اللواتي يفضلن التخطيط المسبق.