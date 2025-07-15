شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السابق محمد بخاري ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السابق محمد بخاري ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.