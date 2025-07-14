شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غداً الثلاثاء بداية جمرة القيظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن غداً الثلاثاء 16 يوليو 1447/1/21هـ يشهد “جمرة القيظ” مع بداية أيام “الجوزاء الثانية”التي تعرف باسم “الهنعة”، والتي تمتد لـ13 يوماً وتشكل المنزلة الرابعة من منازل الصيف، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد ذروة ارتفاغ درجات الحرارة، مع زيادة الرطوبة على السواحل.

وأكد الحصيني أن المناطق الشرقية والغربية والخليج عامة تشهد خلال هذه الفترة ضرورة الإكثار من ري المزروعات، كما تكثر خراف التمر بأنواعه، وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الهنعة بين 41 و49 درجة مئوية، والصغرى بين 25 و37 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة في المصايف بين 25 و35 درجة مئوية، والصغرى بين 10 و25 درجة مئوية، مضيفاً أن نهاية هذه الفترة تعني بداية برودة باطن الأرض، مع زيادة فرصة سقوط الأمطار.

وأشار إلى استمرار تناقص طول النهار لصالح الليل، كما وجه نصيحة خاصة لأصحاب الحلال والعمالة التي تعمل في الشمس، سواء في البر أو الاستراحات، بضرورة متابعة عمالتهم والاهتمام بحمايتهم من الإجهاد الحراري خلال هذه الفترة التي تعتبر من أشد الفترات حرارة وجفافاً، مطالباً بتوفير الظل والماء لهم حفاظاً على صحتهم.

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