شكرا لمتابعة خبر عن محمد الدريم: للحين ما تملكت بيت وثروتي أقل من 20 مليون.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الإعلامي، محمد الدريم، عن حجم ثروته، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يملك بيت .

وقال الدريم :”للحين ماتملكت بيت ولو أبي رحت للتجار وطلبتهم، بس مستقبلاً بيقولون هذا البيت من فلان”، وفقا لما ذكره خلال استضافته في “بودكاست دواير”.

ولفت إلى أن بعض المشاهير حصلوا على مكافآت ضخمة للغاية إلا أنهم قاموا بصرفها وأصبحوا يقترضون من الآخرين.

وأضاف أن ثروته أقل من 20 مليون حالياً وجمعها من مجهوده والمكافآت التي حصل عليها، متطلعا للعمل بجهد أكبر.