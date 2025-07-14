شكرا لقرائتكم خبر وزير العدل يلتقي نظيره المجري .. ويوقع مع رئيس المكتب الوطني للقضاء مذكرة تفاهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في المجر الدكتور بنس توسون، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر.

وبحث وزير العدل مع نظيره المجري، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال العدلي.

واستعرض الدكتور الصمعاني، التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية والتي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي.

من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع الدكتور جيورجي سينيي رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي.