شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يُطلق "ابتكار آسيكس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم إطلاق برنامج «ابتكار آسيكس» بالشراكة مع شركة آسيكس العالمية، في خطوة تستهدف تحفيز شركات ريادة الأعمال داخل المملكة على ابتكار حلول رقمية تعزّز مشاركة المجتمع في ممارسة النشاط البدني.

وأوضح الاتحاد أن تلك الخطوة تأتي تفعيلا للدور الريادي للاتحاد في تمكين المجتمع وتعزيز الابتكار في الرياضة، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ إقليميٍ للابتكار الرياضي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع شركة آسيكس (ASICS) اليابانية الرائدة في بناء حلول رقمية مجتمعية فعالة.

ويُعد البرنامج أحد الركائز الهامة لتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنشاط البدني، حيث تسعى المملكة إلى رفع نسبة مشاركة البالغين لتصل إلى 64% بمعدل نشاط لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، فيما تستهدف رفع نسبة ممارسة النشاط البدني لدى الفئة الأصغر سنًا لتصل إلى 21% بمعدل ساعة يوميًا.

وتم فتح باب التقديم أمام شركات ريادة الأعمال السعودية حتى تاريخ 31 يوليو 2025 تحت شعار «الرياضة × الرقمية»، وسيتم تقييم الطلبات وفق معايير تشمل جاهزية المنتج للسوق، أو قريبة من الانطلاق، ووجود خطة تسويق واضحة، وأن تكون الشركة مسجلة أو تمارس نشاطها الأساسي منذ عامين على الأقل، مع اشتراط أن يكون مقر الشركة أو نشاطها الرئيسي في المملكة، فيما سيتم اختيار ستة متأهلين للعرض النهائي في نوفمبر 2025، تمهيداً لعقد شراكات مباشرة مع شركة ASAM – آسيكس السعودية للتسويق، بما يضمن سرعة التطبيق وتحقيق الأثر.

ودعا الاتحاد الراغبين في المشاركة للاطلاع على تفاصيل البرنامج ومتطلبات التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد، مشيراً إلى أن دعم الابتكار المحلي سيظل ركيزة أساسية في خططه المستقبلية نحو تحقيق مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

الجدير بالذكر أن البرنامج يُعد خطوة جديدة في سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقها الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، والتي رسّخت مكانته كمنصة وطنية رائدة في تمكين المجتمع بجميع فئاته من تبني نمط حياة نشط وصحي، وتجلّى ذلك في الأرقام القياسية التي حققتها الفعاليات الكبرى مؤخرا؛ إذ جذبت فعاليات «إكسبو الرياضة للجميع» الأخيرة 35,359 زائراً، فيما شارك 40,494 عدّاءً من 131 دولة في ماراثون الرياض 2025، ما يعكس التصاعد المستمر في إقبال المجتمع على الأنشطة الرياضية.