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الأمير الوليد بن طلال يدعم شاباً بائع حلوى ويلتقط الصور مع المواطنين أثناء جولته بالدراجة.. فيديو

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الأمير الوليد بن طلال يدعم شاباً بائع حلوى ويلتقط الصور مع المواطنين أثناء جولته بالدراجة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حصد الأمير الوليد بن طلال إشادات واسعة بمبادراته الانسانية وأسلوبه في التواصل المباشر مع عامة الشعب ودعمه لهم.

وأظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع ، الأمير الوليد بن طلال وهو يتجول بدراجته الهوائية في شوارع المملكة حيث توقف أمام شاب يبيع الحلوى وتذوق من صنع يده حيث أشاد بجودة منتجه ومجهوده .

وواصل الأمير الوليد تجوله بالدراجة ملتقطاً الصور مع كثير من المقيمين والمواطنين في الشوارع دون أن يرد طلب أحد في مشهد يجسد الشهامة والكرم والتواضع الذي عُرف به الأمير الوليد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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