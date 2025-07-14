شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يدعم شاباً بائع حلوى ويلتقط الصور مع المواطنين أثناء جولته بالدراجة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد الأمير الوليد بن طلال إشادات واسعة بمبادراته الانسانية وأسلوبه في التواصل المباشر مع عامة الشعب ودعمه لهم.

وأظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع ، الأمير الوليد بن طلال وهو يتجول بدراجته الهوائية في شوارع المملكة حيث توقف أمام شاب يبيع الحلوى وتذوق من صنع يده حيث أشاد بجودة منتجه ومجهوده .

وواصل الأمير الوليد تجوله بالدراجة ملتقطاً الصور مع كثير من المقيمين والمواطنين في الشوارع دون أن يرد طلب أحد في مشهد يجسد الشهامة والكرم والتواضع الذي عُرف به الأمير الوليد.