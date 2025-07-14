شكرا لمتابعة خبر عن وصول الناجين من طاقم السفينة إترنيتي إلى ⁧‫المملكة‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الأفراد الناجون من طاقم السفينة اليونانية “إترنيتي سي” التي هاجمها الحوثيون في الثامن من يوليو الجاري، ما أدى إلى غرقها قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، إلى المملكة.

و كانت السفينة تحمل على متنها نحو 25 شخصاً، إذ أن نحو “15 شخصاً من أفراد الطاقم باتوا في عداد المفقودين، في حين الضحايا الأربعة المفترضون هم من أفراد الطاقم المفقودين”.

‎ويجسد إعلان رويترز بشأن استقبال المملكة أفراد طاقم سفينة “إترنيتي سي اليونانية” وفقاً للوكالة، التزام المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي، والدولي، هو الأمر ذاته يعد جزءاً من ركائز سياسة الرياض خاصة عقب استهداف سفينة الشحن.

‎وتجدد المملكة بصفة مستمرة تأكيدها على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.