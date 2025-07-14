وادي جدة توقّع شراكة استراتيجية مع CIC الأمريكية لتطوير مركز الابتكار وربطه بمنظومة عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت شركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “Captains of Innovation” (الذراع الاستشاري للابتكار في CIC – كامبريدج، الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، ومواءمةً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف الشراكة إلى دعم تخطيط وتشغيل مركز وادي جدة للابتكار، وتقديم إرشاد استراتيجي وتشغيلي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات البشرية ونقل المعرفة، وربط المركز بمنظومة الابتكار العالمية الخاصة بـ CIC.

وتُعد CIC (Cambridge Innovation Center) من أبرز المنصات العالمية في دعم الابتكار، حيث تعمل على احتضان الشركات الناشئة وربطها بشبكات استثمارية ومعرفية دولية، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام وادي جدة لبناء نموذج وطني رائد في مجال الابتكار المعرفي والتقني.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تحويل مركز وادي جدة للابتكار إلى منصة إقليمية تحتضن المشاريع الريادية والتقنيات الناشئة، وتسهم في نقل وتوطين المعرفة، وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

يُذكر أن وادي جدة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، تسهم في تعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد المعرفي، وتدعم توجهات جامعة الملك عبدالعزيز نحو الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي.