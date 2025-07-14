جامعة جدة توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية واس للتدريب الإخباري لتعزيز التعاون في مجال التطوير الأكاديمي والبحثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار سعيها لتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية، وقّعت جامعة جدة ممثلةً بكلية العلوم الاجتماعية والإعلام مذكرة تفاهم مع أكاديمية واس للتدريب الإخباري، وذلك بهدف تطوير سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب، والبحث العلمي، والاستشارات، وضمان الجودة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقة بين الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والفنية، بالإضافة إلى دعم جهود تطوير المناهج والمقررات التدريبية، والمشاركة في الدراسات البحثية والأنشطة العلمية. كما تشمل المذكرة تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافة إلى تنظيم معسكرات وبرامج التدريب التعاوني، وتحفيز الطلبة للمشاركة في المسابقات والفعاليات الإعلامية.

كما وضحت عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإعلام بجامعة جدة الدكتورة رانيه سليم بأن أكاديمية واس هي الوجهة الأولى في المملكة للتدريب والتأهيل في المجال الإخباري، وهنا تأتي أهمية هذه الشراكة لتفتح آفاقًا جديدة أمام طلبة جامعة جدة في اكتساب المهارات العملية، والانخراط في بيئات إعلامية مهنية تُثري تجربتهم العملية وتُعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

ويُجسد هذا التعاون نموذجًا فاعلًا في بناء علاقات استراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، تعكس التوجه الوطني نحو التكامل بين التعليم والتطوير الإعلامي، بما يخدم المجتمع، ويُسهم في بناء جيل إعلامي وطني واعد قادر على مواكبة التحولات التنموية والرقمية.