شكرا لمتابعة خبر عن السليمان: التحري قبل الزواج ضرورة والمصارحة بالماضي مرفوضة شرعًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد السلام السليمان، على أهمية تحري الزوج لاختيار الأسرة والمرأة الصالحة خلال مرحلة الخطبة، مؤكداً أن ذلك من أبرز عوامل نجاح الحياة الزوجية واستقرار الأسرة.

وأوضح السليمان أن على الشاب المقبل على الزواج أن يسأل ويتحقق من أخلاق الأسرة وأدبها، وينظر في حال الوالدين، مشيراً إلى أن المعاني التي ذكرها النبي ﷺ من جمال ومال تعد مكملة، إلا أن الدين هو الأساس، قائلاً: “صلاح المرأة هو المنبت الصالح للأسرة، ولذلك يجب تحري النسب والأخلاق والأدب، فهذه أمور يستطيع الخاطب التحقق منها قبل الإقدام على الزواج”.

وفي سياق متصل، نبه الدكتور السليمان إلى خطورة فتح ملفات الماضي بين الزوجين بعد الزواج، مؤكداً أن هذا الأمر لا يجوز شرعاً لما له من آثار سلبية، وقد يكون سبباً مباشراً في اندلاع الخلافات الزوجية.

وأشار إلى أن بعض الأزواج يفتحون باب المصارحة بشأن الماضي، وهو أمر مرفوض، مستشهداً بقول النبي ﷺ: “استتروا بستر الله”، مضيفاً: “من تاب تاب الله عليه، ولا يجوز العودة للنبش في أمور قد انقضت، ولا يصح القول إن المصارحة مطلوبة في هذه الأمور”.

كما لفت إلى أن قضايا مثل تفتيش الجوالات أو الشكوك بين الزوجين في بداية الحياة الزوجية تعد من أبرز أسباب التوتر والانفصال، داعياً إلى بناء العلاقة على الثقة والستر وتجنب ما يعكر صفو الحياة الأسرية.