شكرا لمتابعة خبر عن جامعة نايف العربية تحصل على الاعتماد الأكاديمي الفرنسي لخمسة أعوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الأكاديمي الكامل لمدة خمسة أعوام من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا (Hcéres)، وذلك لبرامج ماجستير القانون الجنائي، والعلوم الجنائية، وعلم الجريمة، بالإضافة إلى الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

ويعكس هذا الإنجاز تميز الجامعة الأكاديمي والتزامها بالمعايير الدولية للجودة والاعتماد، ما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية عربية رائدة في مجالات الأمن والعدالة والعلوم ذات العلاقة.

يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنشئت عام 1978، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا لها، وتعد الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقد بدأت نشاطها الأكاديمي عام 1980، وتسعى منذ تأسيسها إلى تحقيق التكامل العربي في مجالات الأمن والتعليم والتدريب تحت مظلة جامعة الدول العربية.