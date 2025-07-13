شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: درجة حرارة المياه هذه الفترة مقاربة لدرجة حرارة الأجواء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن درجة حرارة المياه خلال هذه الفترة تكاد تكون مماثلة لدرجة حرارة الأجواء.

وقال الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن درجة حرارة الماء تكون مقاربه إلى حد ما درجة حرارة الأجواء خاصة في حالة الانتقال من النهار إلى الليل أو من الليل إلى النهار بما يسمى بنسيم البحر .”

وأضاف:” الفارق بين درجة حرارة الماء واليابسة هو الذي يسبب هبات، ويسميها أهل البحارة بنسيم البحر .”