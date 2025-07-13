شكرا لمتابعة خبر عن نجاح أول عملية استئصال ورمٍ دماغيٍ باستخدام الملاحة العصبية في مستشفى الدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الدرعية، في إجراء أول عملية استئصال ورمٍ دماغيٍ بنجاح، باستخدام نظام الملاحة العصبية، لمريضة تبلغ من العمر 64 عامًا.

وأكدت الفحوصات والتصوير الإشعاعي ما بعد الجراحة سلامة المريضة وخلو الدماغ من أي بقايا للورم، وغادرت المستشفى بعد ثلاثة أيام بصحة مستقرة.

ويعد هذا الإنجاز، نقلة نوعية في قدرات مستشفى الدرعية، ويعكس كفاءة الطاقم الطبي، في استخدام تقنيات متقدمة؛ لضمان نتائج دقيقة وآمنة، ويؤكد جودة الرعاية المقدمة من جميع مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث.