صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يحتفلان بتخريج  252 مواطن  في قطاع صناعة السيارات

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ويأتي إسهام الصندوق في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المعهد، حيث دعم الصندوق تدريب وتأهيل أكثر من 2000 متدرب، وذلك امتداداً للجهود الوطنية المبذولة في تنمية رأس المال البشري، ورفع نسب التوطين في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع.
وتعد هذه الشراكة، انعكاسًا لنجاح الشراكة بين الصندوق والمعهد في بناء مسارات مهنية نوعية لأبناء وبنات الوطن في قطاع صناعة السيارات، الذي يُعد من القطاعات الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030.
وقد تسلم الأستاذ عبد القادر أبو الحمايل مدير الصندوق في منطقة مكة المكرمة درعًا تكريميًا خلال الحفل، تقديرًا لجهود الصندوق وإسهاماته في دعم برامج التدريب وتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، بحضور عدد من ممثلي الجهات الداعمة والشركات الوطنية.
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