شكرا لمتابعة خبر عن عقبات تواجه المتقاعد وبداية رحلة مع الزمن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواجه كثير من المتقاعدين تحديات متزايدة قد تؤثر على جودة حياتهم بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل المختلفة، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة.

ويعد انخفاض الدخل الشهري من أبرز العقبات التي تواجه المتقاعدين، إلى جانب الشعور بالفراغ، وفقدان الهوية الوظيفية، والتحديات الصحية، وضعف العلاقات الاجتماعية، لا سيما بعد فقدان الاتصال اليومي بزملاء العمل.

ويشكو كثير من المتقاعدين من قلة الفرص التي تتيح لهم الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، في ظل نقص البرامج والمبادرات التي تمكّنهم من مواصلة الإسهام في خدمة المجتمع ومشاركة تجاربهم مع الأجيال الجديدة.

وأكد نشطاء اجتماعيون أن تمكين المتقاعد وإعادة دمجه في المجتمع لم يعد خيارًا فرديًا، بل تحول إلى مسؤولية وطنية تعكس روح الوفاء والتكامل بين الأجيال، مع الحاجة إلى تطوير سياسات داعمة توفر للمتقاعدين فرصًا جديدة في مجالات التعليم، والاستشارة، والتدريب، والعمل الجزئي.