الأسبوع في 7 صور: "الجري مع الثيران" يعود إلى إسبانيا.. ودموع حارّة على خد طفل فلسطيني

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محمد بن مسعود - الدمام - متسابقون يحاولون الفرار من نطحات الثيران المميتة في مهرجان بامبلونا للجري مع الثيران في إسبانيا ألبرت جيا/ رويترز

فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ولاية تكساس الأمريكيةص جوردان فوندرهار/ نيويورك تايمز

لاعبو ليفربول يشاركون في جنازة زميلهم ديوغو جوتا، الذي قُضي في حادث سير مميت مانو فرنانديز/أسوشيتد برس

لاعبون يلهون بنسخة طبق الأصل من رأس الديكتاتور الإسباني السابق فرانسيسكو فرانكو، خلال المهرجان التجريبي للإبداع المعاصر في برشلونة بإسبانيا ألبرت جيا/ رويترز

طبيبة تُجري عملية جراحية تحت إضاءة كشاف أثناء انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الشفاء بغزة جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس

أم تواسي ابنها الذي يبكي بحرقة على استشهاد شقيقته في غارة عدوانية إسرائيلية على غزة رمضان عابد/ رويترز

الرماد والدخان يتصاعدان في السماء لارتفاع 18 كم بعد ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا أرنولد ويليانتو/ فرانس برس

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