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الحصيني: بداية الخريف عند العرب 6 سبتمبر

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الحصيني: بداية الخريف عند العرب 6 سبتمبر

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الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن بداية فصل الخريف عند العرب 6 سبتمبر.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “يدلق سهيل في واحد ربيع أول 1447هـ ٢٤ أغسطس، بينما بداية الخريف حسب منظمة الأرصاد 9 ربيع أول 1447هـ واحد سبتمبر”.

وأضاف أنه بداية الخريف عند العرب 14 ربيع أول ٦ سبتمبر والخريف فلكياً 30 ربيع أول 1447هـ 23 سبتمبر، فيما الوسم 24 ربيع ثاني 16 أكتوبر”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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