شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: موجة غبار تضرب عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن التأثيرات ستشمل عدة مناطق.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية ستؤثر بشكل مباشر على المنطقة الشرقية، إلى جانب الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، بالإضافة إلى الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

وأشار إلى أن أجزاء من منطقة الرياض ستتأثر أيضًا بنشاط الرياح، مما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة مرضى الجهاز التنفسي وقائدي المركبات.