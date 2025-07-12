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موسم جدة 2025 يعلن عن إطلاق فعاليات الصيف

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  • موسم جدة 2025 يعلن عن إطلاق فعاليات الصيف 1/3
  • موسم جدة 2025 يعلن عن إطلاق فعاليات الصيف 2/3
  • موسم جدة 2025 يعلن عن إطلاق فعاليات الصيف 3/3

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- بواسطة أيمن الوشواش - السبت - 12 يوليو 2025

Sat - 12 Jul 2025

عبدالمحسن المحسن - جدة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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