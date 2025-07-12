شكرا لقرائتكم خبر موسم جدة 2025 يعلن عن إطلاق فعاليات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السبت - 12 يوليو 2025 Sat - 12 Jul 2025



عبدالمحسن المحسن - جدة

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