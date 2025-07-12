شكرا لمتابعة خبر عن موقف أخوي بين أمير القصيم وسفير الإمارات : “طالع معك لو تحلف” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لافت يعكس عمق العلاقات الأخوية وروح الاحترام المتبادل بين المملكة والإمارات، وثق مقطع فيديو لحظة ودية جمعت بين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، ومعالي الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات في الرياض.

وخلال توديع أمير القصيم للشيخ سيف، بادر الأخير بالقول بلطف: ما تطلع معي في محاولة لتخفيف الحرج على الأمير، إلا أن الأمير فيصل رد بحزم محبّ وابتسامة ودودة: “طالع معك طالع لو تحلف”، في تأكيد على التقدير الكبير والكرم السعودي المعروف.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعد تعبيرًا صادقًا عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين ويجسد الروح الخليجية الأصيلة المبنية على الأخوّة والاحترام، والمكانة المتبادلة.