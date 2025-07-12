شكرا لمتابعة خبر عن خطأ من شركة طيران باكستانية ينقل مسافراً إلى جدة بدلاً من كراتشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نقلت شركة طيران باكستانية مسافرًا “داخليًا” عن طريق الخطأ من لاهور إلى المملكة.

وكان المواطن الباكستاني مسافر من لاهور إلى كراتشي، لكنه استقل رحلة متجهة إلى جدة، دون أن ينتبه طاقم الطائرة لذلك .

‎وعند وصوله إلى جدة، لم تسمح له سلطات المطار بالدخول بسبب عدم حمله جواز سفر أو تأشيرة، فتم إعادته إلى لاهور بعد التحقق من الموقف.

‎وقال المتحدث باسم هيئة المطارات الباكستانية، سيف الله، إن الهيئة على علم بالإهمال الذي وقع من شركة طيران “سيال” في 8 يوليو الجاري، وتم إبلاغ مدير المحطة والطيران المدني، الذي يتوقع أن يصدر غرامة مالية كبيرة ضد الشركة نتيجة الإهمال غير المبرر.