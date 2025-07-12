شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي 18 يومًا على دخول المرزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، إننا نعيش حاليًا في اليوم التاسع من موسم الجوزاء، الذي يمتد لـ26 يومًا، مشيرًا إلى أن دخول المرزم، أحد أبرز نجوم الصيف وسيكون بعد 18 يومًا.

وأوضح المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”،أن الجوزاء تعد من الطوالع الصيفية التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، وتسبق دخول المراحل الأشد حرًّا من العام.

كما أوضح قائمة الطوالع القادمة وفق التسلسل الزمني، حيث يلي المرزم طالع الكليبين بعد 31 يومًا، ثم نجم سهيل بعد 44 يومًا، فيما يدخل الوسم بعد 97 يومًا.

وأضاف أن المربعانية، التي تعتبر البداية الفعلية لفصل الشتاء، تبقى عليها 149 يومًا، تليها الشبط بعد 189 يومًا، ثم العقارب بعد 215 يومًا، والحميمين بعد 254 يومًا.

كما أشار إلى أن الذراعين سيبدأ بعد 280 يومًا، والثريا بعد 306 أيام، فيما يبدأ التويبع بعد 345 يومًا.